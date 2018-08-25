Эксклюзивное видео Эльмара Велиева

3 июля в 20:30 перед административным зданием ИВ Гянджи было совершено вооруженное нападение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. Совершивший преступление Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые находились на месте преступления. Позже были произведены аресты еще десятков лиц, которых обвинили в организации покушения. Двое были ликвидированы.

После ранения главы ИВ Гянджи, про состояние его здоровья ходило немало слухов: кто-то утверждал, что он жив и здоров и скоро вернется на работу, кто-то писал, что Велиев скончался от полученных ранений, а кто-то сообщал, что власть он проходит лечение в одной из клиник в Израиле.

На свой пост Э.Велиев не вернулся ни после 20 июля, ни в начале августа. Разговоры о нем и тех, кто «организовал против него покушение» как-то резко прекратились. О его состоянии также никакой информации не было. Вплоть до сегодняшнего дня.

Но, в редакцию # поступила информация о состоянии здоровья Велиева и короткий, чуть более 1 минуты, видеоролик.

На видео ясно видно, что Эльмар (Йельмар) Велиев жив, здоров и выглядит нормально.

Правда, вопрос о его местопребывании остается открытым: звучащая на фоне турецкая речь вызывает сомнения где именно находится Велиев. Хотя, может быть и так, что он просто смотрел турецкий канал.

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