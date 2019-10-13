Экс ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе

Бывший ученый NASA Гилберт Левин заявил, что на Марсе нашли следы жизни более 40 лет назад.

Об этом сообщает издание Scientific American. 

Левин рассказал, что исследование проводилось в 1976 году в рамках программы «Викинг», которая предполагала поиск следов жизни в пробах марсианского грунта. По словам ученого, удалось обнаружить «микробное дыхание», о чем свидетельствовал высокий уровень кислорода в полученных образцах.Всего в рамках теста удалось получить четыре положительных результата с двух космических аппаратов, приземлившихся на расстоянии 4000 миль.

| 2019-10-13T18:39:10+00:00 13 октября 2019, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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