Экс-тренер «Арсенала» обвинил «Баварию» в манипуляциях

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о полузащитнике «Баварии» Серже Гнабри, передает BEIN Sports.

Футболист был игроком английской команды с 2012 по 2015 год.

«Он всегда был очень талантливым парнем, которому на некоторых этапах не хватало уверенности. Но мы всегда думали, что у нас есть игрок, который может многого добиться. Тогда Гнабри вернулся из очень плохой аренды в «Вест Бромвиче», где его уверенность была подавлена. Я пытался помочь ему, потому что верил в него.

Мы очень долго пытались продлить с ним контракт. Думаю, что «Бавария» манипулировала им за кулисами, что, если он отправится в «Вердер», затем присоединится к мюнхенцам» — заявил специалист. (Газета.Ru)