Экс-советника Трампа обязали свидетельствовать в суде

Бывший советник президента США по правовым вопросам Дон Макган будет вынужден дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В понедельник, 25 ноября, судья Кетанджи Браун Джексон вынесла решение о том, что Макган не может претендовать на полный иммунитет, сообщает CNN.

«Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон», — указано в вердикте судьи.

Министерство юстиции намерено опротестовать это решение. Макган также может явиться на слушания и отказаться давать показания, воспользовавшись привилегией представителя исполнительной власти.