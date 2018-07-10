Экс-советник Трампа Майкл Флинн готов перейти к стадии вынесения приговора

Бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Флинн готов перейти к стадии вынесения приговора, сказал во вторник судье его адвокат Роберт Келнер.

Во вторник Флинн предстал перед судом впервые с декабря, когда он признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с российским послом в США.

Судя по комментариям Келнера, Флинн продолжает сотрудничать с расследованием по поводу возможного сговора предвыборным штабом Трампа и Россией, которым руководит спецпрокурор Мюллер, а предоставленные адвокатами Флинна материалы не изменили сути дела.

«Генерал Флинн готов перейти к стадии вынесения приговора», – сказал Келнер судье Эммету Салливану, который рассматривает это дело в федеральном окружном суде Вашингтона.

Келнер также добавил, что Флинн может согласиться на сокращение обычного промежутка между окончанием его сотрудничества с прокурорами и слушанием по приговору, поскольку факты, лежащие в основе его досудебного соглашения с обвинением, не изменились.

Салливан выразил готовность провести слушания по приговору через два месяца после окончания сотрудничества Флинна со следствием вместо положенных 90 дней. И обвинение, и защита заявили, что приветствуют ускорение процесса.