Экс-шеф муниципальной полиции участвовал в подготовке покушения на Мадуро

Экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и антиправительственный активист Сальваторе Луккезе заявил, что помогал в организации покушения на президента страны Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.

Как признался Луккезе в интервью агентству Рейтер, в атаке принимали участие активисты, известные в Венесуэле под общим названием «Сопротивление». Основными участниками этого движения являются студенты и бывшие военные. Именно они, как пишет агентство, стояли за организацией протестов в стране в последние годы.Луккезе отказался сообщить, какую именно роль он играл в подготовке покушения, и не раскрыл имен других участников.

«У нас была цель и в тот момент мы не смогли осуществить ее на сто процентов. Вооруженная борьба будет продолжаться», — заявил он.

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| 2018-08-08T21:53:06+00:00 9 августа 2018, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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