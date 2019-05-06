Экс-прокуроры США считают, что Трамп мешал правосудию

Почти 400 бывших федеральных прокуроров США, проанализировав доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, пришли к выводу, что президента США Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию, если бы он не занимал высший государственный пост. Такой вывод содержится в открытом письме экс-прокуроров, опубликованном в понедельник.

Бывшие прокуроры уверены, что Трамп создавал препятствия правосудию и лишь то обстоятельство, что он занимает президентский пост, избавило его от соответствующих обвинений. «Каждый из нас полагает, что действия президента Трампа, описанные в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, привели бы к выдвижению нескольких обвинений в препятствовании правосудию в отношении любого лица, на которое не распространяются правила, регулирующие деятельность Управления по юридическим вопросам Министерства юстиции США, которые запрещают выдвижение обвинений в отношении действующего президента», — говорится в открытом письме, размещенном на сайте бывших сотрудников Минюста США.