Экс-президенту Алжира предложили возглавить переходный период в стране

Зеруаль отметил, что предложение было сделано по согласованию с Саидом Бутефликой, который является также советником президента.

«Я выразил собеседнику свою полную уверенность в сознательности миллионов демонстрантов, а также в необходимости не препятствовать шествию народа, который вернул контроль над своей судьбой», — сообщил Зеруаль.