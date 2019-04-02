Экс-президенту Алжира предложили возглавить переходный период в стране

Бывший президент Алжира Ламин Зеруаль заявил во вторник, что получил предложение возглавить проведение переходного периода в Алжире после отставки нынешнего президента Абдельазиза Бутефлики, передает РИА Новости.
«Во имя прозрачности и обязанности уважать правду я хочу сообщить, что 30 марта я получил просьбу от отставного генерала Мухаммеда Мадьена, который передал мне предложение возглавить механизм проведения переходного периода», — говорится в заявлении Зеруаля.
Зеруаль отметил, что предложение было сделано по согласованию с Саидом Бутефликой, который является также советником президента.
«Я выразил собеседнику свою полную уверенность в сознательности миллионов демонстрантов, а также в необходимости не препятствовать шествию народа, который вернул контроль над своей судьбой», — сообщил Зеруаль.
Ламин Зеруаль был президентом Алжира с 1995 года по 1999.