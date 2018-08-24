Экс-президента Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы

Апелляционный суд Республики Корея приговорил бывшего президента Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения, сообщает агентство Ренхап.

В апреле суд более низкой инстанции приговорил экс-президента к 24 годам лишения свободы. Сообщалось, что Пак Кын Хе вместе со своей подругой Чхве Сун Силь растратила десятки миллионов долларов.

Апелляционный суд начал рассмотрение дела против Пак Кын Хе по требованию прокуроров, которые посчитали предыдущий приговор экс-президенту слишком мягким. Сторона обвинения требовала, чтобы бывшего южнокорейского лидера приговорили к 30 годам лишения свободы, а также оштрафовали на 118,5 миллиарда вон.

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