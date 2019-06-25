Экс-президента Судана аль-Башира будут судить в прямом эфире

Судебный процесс над отстраненным от власти экс-президентом Судана Омаром аль-Баширом будет идти в прямом эфире суданского телевидения, заявил член переходного военного совета страны Салах Абдель Халек.
В интервью местному информационному ресурсу Tana 4 Media он также рассказал, что Хартум не будет выдавать аль-Башира Международному уголовному суду по делам, связанным с геноцидом в Дарфуре. Судить бывшего главу страны, отметил Абдель Халек, будут в Судане.
«Аль-Башира будут судить по всем делам, по которым ему предъявлены обвинения в преступлениях в Дарфуре. Суд над ним будет транслироваться в прямом эфире», — сказал военный.
Ранее генпрокуратура Судана сообщила, что все следственные мероприятия по уголовному делу в отношении свергнутого президента Омара аль-Башира были завершены, ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмывании денег.(РИА Новости)
| 2019-06-25T22:09:59+00:00 25 июня 2019, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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