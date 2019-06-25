Экс-президента Судана аль-Башира будут судить в прямом эфире

Судебный процесс над отстраненным от власти экс-президентом Судана Омаром аль-Баширом будет идти в прямом эфире суданского телевидения, заявил член переходного военного совета страны Салах Абдель Халек.

В интервью местному информационному ресурсу Tana 4 Media он также рассказал, что Хартум не будет выдавать аль-Башира Международному уголовному суду по делам, связанным с геноцидом в Дарфуре. Судить бывшего главу страны, отметил Абдель Халек, будут в Судане.