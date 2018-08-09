Экс-президент Саргсян вернулся в Армению на фоне арестов своих бывших соратников

Бывший президент Армении Серж Саргсян, который проводил отпуск за рубежом, вернулся в Ереван на фоне арестов и обысков, коснувшихся его бывших соратников. Об этом четверг сообщил журналистам глава канцелярии экс-руководителя республики Наири Петросян.

«Серж Саргсян после отпуска вернулся в Армению», — отметил Петросян.

Правоохранительные структуры Армении проводят обыски и аресты среди бывших должностных лиц в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. Следственные мероприятия коснулись соратников экс-президента страны.

Специальная следственная служба (ССС) Армении 26 июля 2018 года предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Сам обвиняемый, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.). Днем ранее суд в Ереване дал санкцию на арест бывшего президента Армении (1998-2008 годы) Роберта Кочаряна, также обвиняемого в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.

Следователи также предъявили бывшему заместителю премьер-министра и экс-секретарю Совета национальной безопасности республики Армену Геворгяну обвинение в оказании давления на члена Конституционного суда в момент рассмотрения жалоб соперников Саргсяна после президентских выборов 2008 года.

После выборов 2008 года в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами, согласно которым победу одержал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились за помощью к медикам.

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