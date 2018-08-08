Экс-президент Сальвадора признал вину в хищении $301 млн

Бывший президент Сальвадора Антонио Сака признал себя виновным в отмывании денег и хищении $301 млн, сообщает интернет-портал Elsalvador. В рамках предъявленных обвинений господину Саке грозило 12 и 15 лет тюрьмы соответственно. Он признал вину в обмен на сокращение возможного срока заключения до 10 лет. Прокуратура также требует, чтобы экс-президент вернул государству от $25 до $30 млн.

Всего по делу проходят семь человек. Еще двое из них — бывшие министры Хулио Ранк и Сесар Фунес — также признали вину, передает «Ъ».

17 мая суд Сальвадора постановил начать разбирательство в отношении Антонио Саки. Он занимал должность президента республики с 2004 по 2009 годы.

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