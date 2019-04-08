Экс-президент Румынии может предстать перед судом

Дело бывшего президента Румынии Иона Илиеску, которого органы юстиции страны обвиняют в преступлениях против человечности, передано в суд. Об этом генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазар заявил в понедельник, 8 апреля. Завершение процесса является «одной из наиболее важных целей» ведомства, передает слова Лазара агентство Reuters. Дата начала судебного процесса пока не назначена.

Обвинения, предъявленные экс-главе государства в декабре 2018 года, связаны с событиями, произошедшими во время антикоммунистического восстания в Румынии в декабре 1989 года. По версии прокуратуры, действия Илиеску, который в то время создал и возглавил Фронт национального спасения, способствовали насилию после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску. В результате свыше 860 человек погибли, а более 2100 получили ранения.

89-летний Ион Илиеску неоднократно заявлял о своей невиновности. Он занимал пост президента Румынии с 1990 по 1996 и с 2000 по 2004 годы. Процесс против экс-главы государства был прекращен в 2015 году, однако спустя год его возобновили по решению кассационного суда.