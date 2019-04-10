Экс-президент Перу сдался властям

Бывший президент Перу Педро Пабло Кучински (2016-2018), являющийся фигурантом уголовного дела о коррупции, добровольно сдался властям после того, как суд в Лиме принял решение о его задержании. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Также суд распорядился поместить в камеру предварительного заключения секретаря экс-президента Глорию Кисич Вагнер и его водителя Хосе Луиса Бернаола. В их домах будут проведены обыски. Согласно постановлению, Кучински должен быть заключен под стражу сроком на 10 дней.

| 2019-04-11T01:16:53+00:00 11 апреля 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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