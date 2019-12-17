Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за измену родине, сообщает Агентство Анадолу.

Приговор Мушаррафу, пришедшему к власти в Пакистане в 1999 году в результате военного переворота и покинувшего пост президента в 2008 году, вынесла коллегия в составе судей Верховных судов Карачи и Лахора.

В 2007 году Мушарраф приостановил действие Конституции и объявил в Пакистане режим ЧП.

Экс-президент покинул Пакистан в 2016 году якобы для лечения и с того времени проживает в ОАЭ.

| 2019-12-17T13:44:35+00:00 17 декабря 2019, 15:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss