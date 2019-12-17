Экс-президент Пакистана приговорен к смертной казни

Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за измену родине, сообщает Агентство Анадолу.

Приговор Мушаррафу, пришедшему к власти в Пакистане в 1999 году в результате военного переворота и покинувшего пост президента в 2008 году, вынесла коллегия в составе судей Верховных судов Карачи и Лахора.

В 2007 году Мушарраф приостановил действие Конституции и объявил в Пакистане режим ЧП.

Экс-президент покинул Пакистан в 2016 году якобы для лечения и с того времени проживает в ОАЭ.