Экс-президент Молдовы заявил о кампании против его семьи

Бывший президент Молдовы Петр Лучинский, которого накануне допросили по громкому делу о выводе из банков страны €1 млрд, отрицает причастность к этому преступлению.

«Судя по раскрутке всей этой ситуации, кому-то нужен не результат, а ажиотаж, побольше громких имен. Я отрицаю любое свое причастие к этой ситуации», — цитирует в субботу его заявление молдавское агентство Ipn.md. Лучинский подчеркнул, что не брал кредитов в причастных к хищению банках, не имел в них счетов.

«Все происходящее убеждает меня — это кампания против моей семьи. Началось с преследования в Румынии моего сына Сергея, затем взялись за Кирилла, теперь и за меня. Они хотят очернить меня, но правда восторжествует», — отметил Лучинский.

Старший сын бывшего президента — Сергей Лучинский был задержан в Румынии в 2015 году по обвинению в шантаже и вымогательстве €1 млн у румынского бизнесмена. Но затем его поместили под домашний арест, а потом отпустили. Младшего сына Кирилла Лучинского осудили в прошлом году в Молдове на 5,5 лет тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в отмывании денег. Однако, он своей вины не признал и оспорил приговор, который, по его словам, был вынесен по «политическим мотивам».