Экс-президент Кыргызстана отверг выдвинутые против него обвинения

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал абсурдными выдвинутые в его адрес парламентом обвинения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении политика, сообщает ТАСС.

«Выдвинутые парламентом обвинения в мой адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента», — считает Атамбаев.

По его мнению, он подвергается гонениям со стороны властей по политическим мотивам, а за всем этим стоит нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.

«Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям. Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные политики, самые грязные методы», — отмечается в заявлении.

| 2019-06-21T13:20:43+00:00 21 июня 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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