Экс-президент Кыргызстана отверг выдвинутые против него обвинения

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал абсурдными выдвинутые в его адрес парламентом обвинения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении политика, сообщает ТАСС.

«Выдвинутые парламентом обвинения в мой адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента», — считает Атамбаев.

По его мнению, он подвергается гонениям со стороны властей по политическим мотивам, а за всем этим стоит нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.

«Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям. Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные политики, самые грязные методы», — отмечается в заявлении.