Экс-президент Кыргызстана признался, что стрелял по спецназовцам во время штурма

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил в четверг журналистам.

«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», — сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он «старался не попадать» в людей. По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.(ТАСС)