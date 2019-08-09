Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа», — заявил он. По его словам, судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. «Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий», — отметил Слесарев.

По его оценке, при задержании экс-президента были нарушен ряд процессуальных норм. «Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения», — подчеркнул адвокат.