Экс-президент Чили номинирована на пост комиссара ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил Генассамблею всемирной организации о намерении назначить экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом в среду, 8 августа, сообщается на сайте ООН.

Теперь кандидатура Бачелет должна быть утверждена на голосовании Генассамблеи ООН. Первая в истории Чили женщина-президент придет на смену Зейду Рааду аль-Хуссейну, срок полномочий которого истекает 31 августа.

Мишель Бачелет занимала пост президента Чили дважды — с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. Ее последний президентский срок закончился в марте этого года. В 2010-2013 годах Бачелет возглавляла организацию «ООН — женщины», занимающуюся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин.

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| 2018-08-09T09:03:27+00:00 9 августа 2018, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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