Экс-президент Чили номинирована на пост комиссара ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил Генассамблею всемирной организации о намерении назначить экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом в среду, 8 августа, сообщается на сайте ООН.

Теперь кандидатура Бачелет должна быть утверждена на голосовании Генассамблеи ООН. Первая в истории Чили женщина-президент придет на смену Зейду Рааду аль-Хуссейну, срок полномочий которого истекает 31 августа.

Мишель Бачелет занимала пост президента Чили дважды — с 2006 по 2010 годы и с 2014 по 2018 годы. Ее последний президентский срок закончился в марте этого года. В 2010-2013 годах Бачелет возглавляла организацию «ООН — женщины», занимающуюся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин.

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