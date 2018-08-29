Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер заявила о нарушении ее прав при обыске

Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер во вторник обвинила правоохранительные органы и судью Клаудио Бонадио в нарушении ее прав при конфискации президентских регалий во время обыска в ее доме в городе Эль-Калафате.

«Я только что узнала, что среди предметов, которые постановил изъять Бонадио из моего дома в Эль-Калафате, находились президентские ленты и жезлы Нестора [экс- президента Нестора Киршнера] и мои. Это вопиющее нарушение прав и гарантий», — написала она в своем Twitter.

По данным газеты Clarin, в ходе обыска были изъяты более 100 предметов, общая стоимость которых оценивается примерно в $10 млн. Среди них, помимо регалий, находились картины, скульптуры и объекты из золота и серебра. После жалобы бывшей главы государства в социальных сетях Бонадио постановил вернуть президентские жезлы.

На прошлой неделе верхняя палата парламента Аргентины единогласно одобрила судебный запрос на проведение обыска в квартире и домах бывшего главы государства, пользующейся парламентской неприкосновенностью как сенатор. Судья Клаудио Бонадио потребовал разрешение на проведение указанных следственных действий на том основании, что Фернандес де Киршнер якобы причастна к созданию коррупционной схемы. Обыски в квартире экс-президента в Буэнос-Айресе и ее доме в городе Рио-Гальего прошли в четверг. Следственные действия в Эль-Калафате начались в пятницу и закончились в воскресенье.

45 просмотров