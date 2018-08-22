Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер согласилась на обыск в ее квартире

Сенатор и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер согласилась на проведение в ее квартире и домах обыска в рамках дела о взятках. Об этом говорится в обращении к парламентариям, которое было опубликовано во вторник на сайте бывшей главы государства. Без одобрения Сената правоохранительные органы не могут провести обыск у Фернандес де Киршнер, пользующейся парламентской неприкосновенностью.

По ее словам, таким образом она хочет «положить конец шоу, созданному вокруг необоснованных обысков».

В своем письме она также призвала Сенат гарантировать, что обыск в ее квартире и домах не будет использован для получения фотографий и видеозаписей, которые могут быть распространены через СМИ «в политических целях».

Ранее Бонадио попросил Сенат разрешить провести обыск в квартире Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе и ее домах в городах Эль-Калафате и Рио-Гальегос, поскольку считает ее причастной к созданию схемы по получению взяток. На прошлой неделе ходатайство было вынесено на рассмотрение законодателей, однако голосование было отложено из-за отсутствия кворума.

Расследование дела о взятках было начато в ноябре 2017 года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. По версии стороны обвинения, эти средства были получены в качестве взяток от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения.

В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5477997

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