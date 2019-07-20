Экс-премьера Ливии времен Каддафи выпустили из тюрьмы

Минюст Ливии принял решение освободить «по состоянию здоровья» бывшего главу правительства аль-Багдади аль-Махмуди, который занимал этот пост в последние годы правления свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи.
Согласно заявлению Минюста на официальной страничке в сети Facebook, решение принято «на основании рекомендации специальной медицинской комиссии, которая заявила о необходимости продолжения лечения в специализированных медучреждениях вне пенитенциарной системы». «Все возможности лечения в системе министерств юстиции и здравоохранения внутри страны исчерпаны», — говорится в сообщении.
При этом в Минюсте Ливии подчеркнули, что освобождение по состоянию здоровья не означает прекращение судебного преследования и завершения или принятия окончательно решения по обвинениям в адрес экс-премьера, передает РИА Новости.