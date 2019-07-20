Экс-премьера Ливии времен Каддафи выпустили из тюрьмы

Глава Высшего народного комитета (правительства) Ливии Аль-Багдади аль-Махмуди занимал этот пост с 2006 года. Во время событий 2011 года долгое время оставался верен лидеру страны Муамару Каддафи, неоднократно пытался начать переговоры с международным сообществом, чтобы остановить насилие в стране. После взятия столицы повстанцам, аль-Багдади бежал в соседний Тунис. В июне 2012 года Тунис выдал экс-премьера новым ливийским властям.