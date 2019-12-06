Экс-премьер Украины предрек Донбассу судьбу Нагорного Карабаха

Донбасс повторит судьбу Нагорного Карабаха. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад в разговоре с представителями СМИ Юрий Ехануров, бывший глава кабинета министров Украины.

Как напомнил экс-премьер, карабахский конфликт продолжается несколько десятилетий, в течение которых противоборствующие стороны не смогли прийти к мирному соглашению.

«Кому-то не везет, раз в месяц могут кого-то ранить. Раз в год кого-то убивают. Так идет такая война», — отметил Ехануров.

По его мнению, подобный сценарий ждет и Донбасс, пишет портал «ПолитНавигатор». (argumenti.ru)