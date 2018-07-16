Экс-премьер Пакистана обжаловал свой приговор

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф в понедельник обжаловал решение суда, приговорившего его к десяти годам тюрьмы. Аналогичные жалобы подали его дочь и политическая наследница Мариам, а также его зять Мохаммад Сафдар.

Жалобы поданы в Высокий суд Исламабада.

Пакистанские власти арестовали Шарифа и Мариам после их приземления в Лахоре, куда они прилетели в пятницу коммерческим рейсом из Великобритании.

Арест был произведен в связи с недавним вердиктом антикоррупционного суда. Шариф и его дочь были заочно приговорены к десяти и семи годам заключения, соответственно, за неспособность пояснить, каким образом они приобрели дорогую недвижимость в Лондоне. Сафдар был приговорен к одному году тюрьмы.

Правоведы говорят, что если бы Шариф не сдался властям, то он не смог бы обжаловать вердикт.

Шариф заявил, что вердикт имел политическую подоплеку – что он стал жертвой заговора военных и судебной системы, цель которого – не допустить его возвращения в политику и разрушить его партию «Пакистанская мусульманская лига (Н)» перед выборами в парламент, назначенными на 25 июля.

Кандидаты от партии Шарифа утверждают, что представители могущественной пакистанской спецслужбы ISI оказывают на них давление, требуя, чтобы они баллотировались как независимые кандидаты.

Пакистанская армия решительно отвергла обвинения во вмешательстве в демократический процесс.