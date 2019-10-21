Экс-премьер Италии стремится создать новое правоцентристское движение

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци предложил разочаровавшимся членам партии другого экс-премьера Сильвио Берлускони объединить усилия, — сообщает Голос Америки.

Ренци объявил об этом в воскресенье, через день после того, как Берлускони и его значительно ослабленная партия «Вперед, Италия» выглядели выброшенными на обочину общественной жизни на митинге правых сил, возглавляемом Маттео Сальвини из популистской партии «Лига».

В то время, как партия Берлускони теряет популярность, постфашистская партия «Братья Италии» отодвигает консервативное движение еще дальше вправо.

Ренци заявил, что митинг в Риме «положил конец культурной модели ультраправых».

«Вчера Сальвини принял бразды правления, и я понимаю дискомфорт руководства и рядовых членов “Вперед, Италия”», – добавил он.

Ренци откололся от Демократической партии Италии после того, как он поддержал формирование нового правительства вместе с «Движением пяти звезд» и образовал собственную партию «Италия вива».