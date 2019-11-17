Экс-посол США назвал возможный приезд Трампа на День Победы ошибкой

Бывший американский посол в России Майкл Макфол в интервью «Газете.Ru» прокомментировал перспективу приезда президента США в Россию на празднование Дня Победы в 2020 году:

«Чтобы президент Трамп приехал, нужно, чтобы были сделаны конкретные шаги по окончанию войны на Украине. И если этого не будет сделано, будет ошибкой, если он приедет. Нельзя нормализовать отношения без изменения поведения, которое стало причиной разногласий», — заявил он.

Экс-посол также отметил важность праздника для мировой истории и добавил, что считал честью иметь возможность дважды присутствовать от США в Москве на Дне Победы.

Однако, говоря о причинах Второй Мировой войны, он заявил, что она началась из-за аннексии, а также рассказал о повторении ситуации из-за решения России «аннексировать Крым».

| 2019-11-17T21:19:43+00:00 17 ноября 2019, 23:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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