Экс-наставник «Ювентуса» отказал «Монако»

Бывший главный тренер итальянских «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако». Об этом сообщает RMC.

По информации источника, отказ специалиста связан с тем, что он хочет занять пост наставника французского «Пари Сен-Жермен». В данный момент эту должность занимает немец Томас Тухель, однако ожидается, что парижане его в скором времени уволят.

Также монегаски могут пригласить на пост главного тренера экс-наставника петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти.

В данный момент «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1. В активе команды всего два очка.

Владельцем клуба с 23 декабря 2011 года является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В 2017 году «Монако» установил мировой рекорд по прибыли клубов от трансферов, осуществив продажи футболистов на сумму примерно €360 млн.