Экс-министр по Brexit поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера

Во вторник он набрал 126 голосов депутатов, на 12 больше, чем в первом раунде, который прошел 13 июня. Победу Джонсону в гонке за кресло премьера предсказывают и социологи, и букмекеры. На втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант, набравший во втором туре 46 голосов (в первом туре у него было 43 голоса). Итоговые раунды голосования пройдут в среду и четверг, когда станут известны имена двух финалистов.(РИА Новости)