Экс-министр обороны Грузии привлек внимание следственных служб Израиля

Следственные службы Израиля заинтересовались деятельностью бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, связанной с торговлей оружием, заявил лидер парламентского большинства Гия Вольский в эфире Первого канала.

После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам. По четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. На рассмотрении остается одно дело — о присвоении имущества миллиардера Бадри Патаркацишвили в ноябре 2007 года.

После предъявления Кезерашвили обвинений в Грузии Интерпол объявил его в розыск, но в 2015 году изъял из списка разыскиваемых лиц.

Вольский отметил, что владеет информацией о том, что ведутся довольно интенсивные следственные мероприятия по делу Кезерашвили и еще одного высокопоставленного лица.

«Кезерашвили покинул пост министра обороны в ситуации, окутанной мраком. До того, насколько я знаю, у него не было декларированного имущества, хотя после войны 2008 года выявился миллиардный оборот в компании, зарегистрированной в офшорной зоне. Помимо этого, есть темы, касающиеся расследования, которое ведет прокуратура. Одна – это вопрос финансовых погрешностей, и вторая — вопрос разгона митинга 7 ноября 2007 года», — рассказал Вольский.

sputnik-georgia.ru