Экс-министр обороны Грузии отказался от адвокатов

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, обвиняемый в организации и участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня, отказался от своих адвокатов, сообщает телеканал Palitra TV.

Лидера партии «Победившая Грузия» Окруашвили задержали 25 июля. Тбилисский городской суд отправил отправил его под арест на время следствия и судебных разбирательств. В случае подтверждения вины, политику грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

Суд уже приступил к рассмотрению дела Окруашвили по существу. Политик считает выдвинутые против него обвинения незаконными и в знак протеста отказывается идти в суд, так что заседания проходят без него.

К последнему заседанию Окруашвили отправил письмо судье, в котором потребовал отвода своих адвокатов Мамуки Чобашвили и Бондо Ватиашвили и попросил в разумные сроки назначить ему других юристов.

«Это стратегия защиты. Между нами не произошло ничего плохого. Это его право выбирать адвоката. Естественно, я с ним свяжусь», — сказал Чобашвили журналистам после процесса.

Судья Лаврентий Маглакелидзе уже выполнил просьбу Окруашвишвили и пообещал назначить ему адвоката. (sputnik-georgia.ru)