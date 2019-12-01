Экс-министр назвал причину обесценивания советских вкладов

Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег. Об этом заявил первый министр экономики России Андрей Нечаев, передает URA.RU.

По его словам, перед распадом Советского Союза Госбанк печатал деньги «без всякой меры», а предприятия через кооперативы обналичивали огромные суммы и выплачивали зарплаты своим сотрудникам. «В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились», — сказал Нечаев.

Таким образом бывший министр отреагировал на слова миллиардера Петра Авена, который 28 ноября заявил, что правительство Егора Гайдара не причастно к обесцениванию вкладов населения в начале 1990-х. По его мнению, за это ответственны советские руководители, в частности, премьер-министр СССР Валентин Павлов, именем которого названа последняя в истории страны денежная реформа.

В 2016 году занимавший тогда пост помощника президента России Сергей Глазьев заявил, что населению нужно вернуть советские накопления при условии, что деньги будут потрачены на приватизацию госсобственности.