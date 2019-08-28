Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни, освободили

Бывшего мэра Тегерана и экс-вице-президента страны Мохаммада Али Наджафи, который был приговорен к смертной казни за убийство супруги, в среду выпустили под залог, сообщает иранское агентство ISNA.
Ранее сообщалось, что в июле этого года Мохаммад Али Наджафи был признан виновным в убийстве жены и приговорен к «кисасу» — наказанию в исламском праве, равному по тяжести совершенному преступлению.
Отмечается, что суд позволил выпустить Наджафи под залог, так как ранее семья жертвы простила его, пишет РИА Новости.
Жена экс-мэра Тегерана была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана в конце мая. Наджафи сам сдался сотрудникам правоохранительных органов и признался в убийстве супруги, заявив, что оно произошло из-за семейных проблем. Наджафи занимал пост мэра Тегерана с августа 2017 года по апрель 2018 года. За время своей политической карьеры он также возглавлял министерство образования и министерство высшего образования Ирана.