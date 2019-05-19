Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.

По его словам, Европе, и Латвии в том числе, стоит восстанавливать отношения с Москвой.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится», — цитирует политика Sputnik Латвия.

Ушаков отметил, что в Рижской думе не раз обсуждали, как строить отношения с РФ. При этом депутаты отмечали, что в то время, как одни европейские политики ездят на различные конференции и мероприятия в Москву, латвийские этого делать не могут.

Он выразил уверенность, что Латвии надо брать пример с Германии, которая поддерживает тесные контакты с РФ.

«Нужно понимать, что рано или поздно придет время, когда взаимные санкции закончатся, поэтому нужно думать о том, каким образом мы строим отношения», — добавил Ушаков.

При этом одной из главных угроз Латвии и ЕС он назвал националистов, которые распространяют опасные иллюзии и страхи в отношении России.

Выборы в Европарламент пройдут 23–26 мая.

5 апреля министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил Ушакова в отставку. Ушаков является лидером партии «Согласие», которая поддерживает русскоязычных жителей Латвии.

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