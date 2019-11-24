Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США

Главный советник бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, Говард Вольфсон, заявил, что политик не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на должность на выборах 2020 года.

По мнению американских СМИ, Блумберг планирует принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенту от демократов.

Вольфсон отметил, что Блумберг «сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом».

По словам советника бывшего мэра Нью-Йорка, политик не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты — в том случае, если станет главой Белого дома, пишет «Интерфакс».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин пошутил о вмешательстве в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать. Президент по секрету рассказал о «планах» (kp.ru)

| 2019-11-24T15:40:41+00:00 24 ноября 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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