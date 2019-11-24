Экс-мэр Нью Йорка заявил, что сделает все, чтобы Трамп не смог переизбраться на пост главы США

Главный советник бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, Говард Вольфсон, заявил, что политик не собирается позволить президенту США Дональду Трампу переизбраться на должность на выборах 2020 года.

По мнению американских СМИ, Блумберг планирует принять участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенту от демократов.

Вольфсон отметил, что Блумберг «сделает все, что потребуется для победы над Дональдом Трампом».

По словам советника бывшего мэра Нью-Йорка, политик не будет принимать политических пожертвований и откажется от президентской зарплаты — в том случае, если станет главой Белого дома, пишет «Интерфакс».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин пошутил о вмешательстве в выборы США в 2020 году, пообещав обязательно это сделать. Президент по секрету рассказал о «планах» (kp.ru)