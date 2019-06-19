Экс-лидера баскских сепаратистов освободили из-под ареста под подписку

Органы правосудия Франции освободили из-под стражи бывшего политического руководителя баскской сепаратистской группировки ЭТА Уррутикоэчеа Бенгоэчеа. 68-летний Бенгоэчеа, более известный по прозвищу Жосу Тернера («Жосу-телка»), отпущен под надзор полиции, у него конфискован паспорт и ему запрещено покидать пределы Франции, подтвердили источники в органах юстиции агентству dpa в среду, 19 июня.

Согласно сообщениям, Тернера освобожден из-под стражи по состоянию здоровья: у него рак предстательной железы. Жосу Тернера, с 2002 года находившийся в списке Интерпола как один из самых разыскиваемых преступников, был задержан в середине мая во французских Альпах во французской коммуне Салланш неподалеку от границ со Швейцарией и Италией.

В 2010 и 2017 годах суд в Париже заочно приговорил Тернеру к многолетним срокам лишения свободы по обвинению в членстве в террористической группировке. Апелляция по его делу будет рассмотрена в конце июня.