Экс-кандидат в президенты США назвала Клинтон разжигательницей войны

Представитель Партии зеленых Джилл Стайн раскритиковала назвавшую ее «русским агентом» экс-госсекретаря, своего соперника по президентской гонке – 2016 Хиллари Клинтон.

«Я не русская шпионка. Я думаю, это совершенно безумная теория заговора, которая не имеет абсолютно никаких фактических оснований. Ни для меня, ни для Тулси Габбард» (кандидата на пост президента США от Демократической партии, конгрессмена), — заявила Стайн 19 октября в эфире телеканала CNN.

«Это действительно возмутительно, что Хиллари Клинтон пытается продвигать эту сумасшедшую идею. Вы не можете просто клеветать на людей. Вы должны представить какие-то основания и факты», — добавила она.

18 октября Клинтон назвала демократку Тулси Габбард «любимым кандидатом русских», а Стайн — российской шпионкой, обвинив последнюю в том, что она помешала ей выиграть выборы в 2016 году. Габбард в ответ заявила, что Клинтон — это олицетворение коррупции и «разжигательница войны». (iz.ru)