Экс-игрок «Нефтчи» и «Бакы» поддержал Рашада Садыхова

Бывший хавбек столичных клубов «Нефтчи» и «Бакы» Вадим Борец поддержал капитана агдамского «Карабаха» Рашада Садыхова, с которым выступал в стане «нефтяников».

«В футболе ошибки неизбежны. Рашад не должен падать духом. Он отличный футболист. Садыхов – настоящий капитан и лидер, который никогда не прятался за чьей-либо спиной. Кто же не ошибается? Нет такого футболиста, который не допускал бы ошибок. Понимаете, стиль «Карабаха» таков, что они постоянно хотят контролировать мяч, делая большое количество передач. При такой игре потери мяча неизбежны. А Рашад является начальным звеном в построении атак «Карабаха», — заявил Борец.

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