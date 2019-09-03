Экс-глава Пентагона объяснил, почему не стал критиковать Трампа

Экс-министр обороны США Джеймс Мэттис объяснил, почему после отставки не стал открыто высказывать критические замечания в адрес президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, работа министра заключается в исполнении долга перед страной. Он бы не хотел усложнять работу политиков, которые пытаются оградить США от проблем.

«…я не думаю, что, если ты покидаешь администрацию из-за политики, проводимой ею, ты после ухода с должности должен начинать об этом трезвонить на каждом углу», — заявил Мэттис.

Он добавил, что не считает это правильным.

Ранее СМИ сообщили, что те, кто находится в окружении Трампа, рано или поздно уходят в отставку. Трампу нужна слепая лояльность, которая не зависит от закона или последствий. Единственный человек, который отвечает его стандартам, это сам Трамп. Все остальные рано или поздно разочаруют его.