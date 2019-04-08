Экс-глава МВБ США Кирстьен Нильсен останется на посту до 10 апреля

Экс-глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен покинет свой пост 10 апреля. Об этом она сообщила в понедельник на своей странице в Twitter.

«Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить упорядоченный переход и гарантировать, что ключевые вопросы МВБ не пострадают», — написала Нильсен.

Ранее стало известно, что Трамп принял отставку Кирстьен Нильсен. Временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн. По данным информационного портала Axios, президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности, недостаточно жесткой позицией главы МВБ по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов.