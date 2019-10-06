Экс-глава МИД Испании: США и Россия начали меняться местами

Бывшая глава испанского МИД Ана Паласио считает, что США и РФ начали меняться позициями на международной арене. По ее мнению, Москва движется к «глобальному лидерству», а Вашингтон, напротив, его теряет.

Как пишет портал Project Syndicate, Паласио назвала Россию «настоящим посредником между мировыми силами». Такое положение страны сформировалось на фоне событий на Украине, в Сирии в Венесуэле, несмотря на то, что Запад осудил присоединение Крыма к РФ и начало военной операции в Сирии.

Тем не менее, в сентябре ООН воспользовалась прошлогодним предложением России и создала комитет по разработке новой конституции Сирии.

Другим позитивным шагом экс-министр назвала согласование Москвы с Киевом «формулы Штайнмайера», которая стала «важным шагом к нормализации» отношений двух стран. Как считает Паласио, это «значительная победа президента Владимира Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу».