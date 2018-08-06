Экс-глава МИД Грузии намерена баллотироваться в президенты

Зурабишвили добавила, что, в случае победы, будет работать над обеспечением стабильности и объединения страны.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что Зурабишвили подала прошение об отказе от гражданства Франции. По закону президент Грузии не может иметь гражданства других стран, помимо грузинского. СМИ также утверждают, что правящая партия «Грузинская мечта», члены которой не исключают, что вовсе откажутся от выдвижения своего кандидата в президенты, может выразить поддержку Зурабишвили.

РИА Новости