Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон готов рассказать правду

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон намерен дать пресс-конференцию 11 апреля. Об этом он написал в среду в Twitter.

«Я готов рассказать правду о том, что происходит. Пресс-конференция будет в четверг, 11 апреля», — написал он. Точное время и место пресс-конференции не указывается.

Это первая запись Гона в Twitter. Его аккаунт верифицирован.

Гон и его сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн), занимая пост председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.