Экс-глава администрации президента Кыргызстана помещен в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека поместил Фарида Ниязова, занимавшего пост руководителя аппарата президента, в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Об этом в субботу сообщает агентство 24.kg.

«Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников», — говорится в сообщении.