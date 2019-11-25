Экс-генпрокурор Армении привлечен как обвиняемый по делу «1 марта»

Бывший генеральный прокурор Армении Геворг Костанян привлечен в качестве обвиняемого по делу «1 марта», в рамках которого арестован экс-президент страны Роберт Кочарян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС) страны.

«Геворгу Костаняну было предложено в течение 48 часов явиться в орган производства для предъявления обвинения», — отметила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян. Однако она не сообщила, какие именно обвинения предъявлены бывшему генеральному прокурору страны.

Сам Костанян, комментируя заявление ССС, в интервью местному порталу «Пастинфо» отметил, что сроки, которые ему предоставлены для явки в орган производства, являются «искусственными». «Я уже заявлял, что нахожусь в Москве и вернусь на родину после окончания полугодия», — сказал он и обещал подробно прокомментировать обвинения после их тщательного изучения.

Геворг Костанян во время событий 1 марта 2008 года, когда в центре Еревана после президентских выборов в стране произошли массовые столкновения между сторонниками оппозиционного кандидата, первого президента Левона Тер-Петросяна и силами правопорядка, занимал должность заместителя министра юстиции. С июля 2013 года до августа 2016 года он был генпрокурором страны.