Экс-генеральному прокурору Армении будет предъявлено обвинение

Бывшему генеральному прокурору Армении и экс-депутату Геворку Костаняну будет предъявлено обвинение.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы республики Марина Оганджанян. Она подчеркнула, что Костанян вовлечен в дело о событиях 1 марта 2008 года в качестве обвиняемого.

Отметим, что Геворк Костанян подал в отставку 4 августа текущего года из-за проблем со здоровьем.

Ему предоставлено 48 часов на то, чтобы явиться в следственный орган для предъявления обвинения. По какой статье будет предъявлено обвинение, об этом не сообщается.

| 2019-11-26T10:22:12+00:00 26 ноября 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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