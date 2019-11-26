Экс-генеральному прокурору Армении будет предъявлено обвинение

Бывшему генеральному прокурору Армении и экс-депутату Геворку Костаняну будет предъявлено обвинение.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы республики Марина Оганджанян. Она подчеркнула, что Костанян вовлечен в дело о событиях 1 марта 2008 года в качестве обвиняемого.

Отметим, что Геворк Костанян подал в отставку 4 августа текущего года из-за проблем со здоровьем.

Ему предоставлено 48 часов на то, чтобы явиться в следственный орган для предъявления обвинения. По какой статье будет предъявлено обвинение, об этом не сообщается.