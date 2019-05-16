Экс-футболисты английских клубов пригласили фанатов в Баку

Звездный посол УЕФА, бывший футболист сборной Франции Робер Пирес в связи с финалом Лиги Европы в Баку обратился к болельщикам своего бывшего клуба — английского «Арсенала».

Как сообщает Report, за завтраком в Баку 46-летний ветеран футбола обратился к болельщикам клуба в Instagram: «Привет, фанаты «Арсенала». Сейчас я в Баку, завтракаю. Во второй раз приезжаю в Азербайджан. Здесь все готово к грандиозному финалу. Жду вас здесь».

Выступающий ныне в «Сабаиле» бывший футболист лондонского «Челси» Майкл Эссьен сказал: «Привет, всем доброго утра. Вот уже несколько месяцев я живу в Баку и очень доволен. Завтрак здесь отменный. Приезжайте в Баку. Отведайте завтрака, а вечером смотрите финал Лиги Европы».

Напомним, что недавно немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал свое недовольство проведением финала Лиги Европы в Баку со словами «Что едят на завтрак люди, принявшие это решение?».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в столице Азербайджана. Трофей между собой разыграют два английских клуба – лондонские «Челси» и «Арсенал».