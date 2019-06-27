Экс-депутатам повысят пенсии

На сегодняшнем пленарном заседании парламента председатель партии «Ана Ветен» Фазаиль Агамалы предложил повысить пенсии депутатам-пенсионерам.

Как сообщает Report, он заявил, что бывшие парламентарии направили ему обращение.

«Экс-депутаты обратились ко мне с просьбой рассмотреть в Милли Меджлисе данный вопрос. Они недовольны суммой выплачиваемой им пенсии», — подчеркнул он.

Обратившись к госструктурам, Ф.Агамалы попросил рассмотреть указанный вопрос.

Председатель парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджбали заявил, что вопрос стоит на повестке дня и их пенсии предусматривается повысить.

| 2019-06-27T13:18:59+00:00 27 июня 2019, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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