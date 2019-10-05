Экс-депутат погиб при нападении медведя

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

В субботу в соцсети распространилась информация о том, что медведь в Оймяконе напал на бывшего парламентария, владельца Строительного рынка в городе Якутске. Сообщалось, что Крылов с компанией отправился в Оймяконский район на охоту. Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в него, а затем решил подойти к зверю, в этот момент на него напал другой медведь, который оказался рядом.

«Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор», — рассказал Водовозов.