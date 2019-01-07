Экс боксер Сахиб Мамедов: «То, что я иногда пишу рубаятом, еще не говорит о моем подражании Хаяму…»

Сахиб Мамедов – человек популярный на просторах Интернета. Симпатии и любовь публики ему принесла поэзия, которая является неотъемлемой частью его жизни. Когда-то дрался на ринге, а сегодня – завсегдатай всех литературных вечеров столицы. Итак, знакомимся с экс боксером, покорившим всех своей возвышенностью:

— «И хоть я вырос в боях на ринге, вне ринга часто был жизнью бит». Расскажите чуть подробней о своем спортивном прошлом…

— Все началось еще в раннем детстве. Буквально с трех лет моим физическим развитием занималась мама. Оставшись вдовой, она понимала, что вся ответственность теперь легла на ее плечи и подрастающему сыну, будущему главе семьи нужно быть крепким и здоровым. Помню эти болезненные растяжки шпагата, эти «противные» упражнения, свои капризы, подтягивания на турнике и все остальное в этом роде… Так что, любовь к спорту мне прививалась с детства. Я маме за это очень благодарен. Быть может, звучит немного фантастично, но к пяти годам я уже делал пятьсот отжиманий от пола за один подход, был очень гибким и пластичным, чем не могу похвастаться сейчас. Поэтому меня отдали на акробатику.

В этот же год я поступил в Хореографическое училище. Но проучившись там два года, я понял, что танцы — это не мое. Мне больше нравилось, как и любому мальчишке, гонять на велосипеде. Однажды, во дворе, его у меня попытались отобрать… Так я стал боксером.

С 10 лет и по сей день занимаюсь этим видом спорта. Спортивную карьеру завершил давно. Сейчас посещаю зал лишь для поддержания формы.

— Поэзия — это единственное, чем вы сегодня занимаетесь?

— Помимо поэзии и спорта мне безумно нравится психология, история, долгое время изучал религию, особенно глубоко Ислам. Читаю научно-популярную литературу, книги по различным духовным практикам. А еще люблю путешествовать…

— Ваши стихи пронзительны и душевны. Что вас вдохновляет?

— Спасибо за добрый отзыв! Даже не знаю что конкретно… Вдохновение всегда приходит нежданно — негаданно. Внезапно набегают мысли, одна за другой, да так, что я еле успеваю их записывать. А иногда и вовсе случаются творческие застои. Хотелось бы научиться управлять этим процессом «озарения» — включать и выключать по желанию. Но, пока, к сожалению, я так не умею. Это происходит само собой, наверно все-таки в те часы, когда я чувствую внутреннее умиротворение и гармонию.

— Ваши подписчики в соцсетях порой сравнивают вас с Омаром Хаямом. Как вы относитесь к этому?

— Если честно, каким бы лестным такое сравнение ни было, мне это не очень нравится. Будь то Омар Хаям или какой-то другой поэт. У меня есть своя авторская индивидуальность, и то, что я иногда пишу рубаятом, еще не говорит о моем подражании Хаяму. К примеру, он часто пишет о вине, чего не делаю я, более того, я не со всеми его высказываниями согласен. Понимаете, все в мире относительно, а сравнение — это способ познания мира. Без этого способа нельзя представить нашу жизнь: измеряя что-то — мы сравниваем, оценивая что-либо — сравниваем. Поэтому и сравнивают… кто с Хаямом, кто с Есениным… Рубаи из устного народного творчества перешли в письменный вид где-то в 9-10 веках. И поэтов, пишущих в этом жанре на протяжении многих веков было очень много — от Средней Азии и Персии до Андалуссии… Но так как на европейские языки из восточных поэтов стали переводить Омара Хаяма в конце 19-го века, этот «брэнд» закрепился за ним, и у людей сложился некий стереотип — если мудрость в четверостишии, то это — Хаям. И такое шаблонное мышление большинства сегодня просто поражает своей масштабностью.

— У вас есть стихотворение, посвященное Лермонтову. Значит, это ваш любимый поэт?

— Да, это один из моих любимых поэтов. То стихотворение я написал к вечеру памяти, посвященному Лермонтову, который пока не состоялся… Надеюсь, в этом году он все же состоится, и я этот стих прочту со сцены.

— Кого вы считаете лучшими в современной поэзии?

— Наверно поэтов, ставших классиками: Игорь Губерман, Александр Городницкий… А из более молодого поколения мне очень нравится Павел Покровский. У него умопомрачительная любовная лирика.

— Планируете ли выпустить сборник своих произведений?

— В ближайшее время я планирую выпустить два сборника сразу и провести их презентацию. Когда все будет готово, я непременно сообщу об этом на своей странице в соцсети.

— Вы частый гость на различных литературных вечерах. Чем они для вас примечательны?

— Дело в том, что я испытываю постоянное духовное голодание. Эта жажда находиться в творческой атмосфере просто не может оставить меня равнодушным к мероприятиям, проводимым в нашем городе. Я с радостью хожу на них, и даже если сам не выступаю, то с удовольствием слушаю наших талантливых современников. К счастью, в последнее время такие мероприятия стали проводиться чаще.

— А оценка и комментарии почитателей в соцсетях важны для вас?

— Безусловно, реакция читателей всегда отражается на эмоциональном состоянии автора. Обычно позитивные отзывы подбадривают и дают стимул работать дальше, в то время как острой критикой можно напрочь отбить охоту… Но совершенства, на мой взгляд, достигли те, кто научился принимать и то, и другое одинаково спокойно. Под одной публикацией отзывов может быть больше, под другой — меньше. Поэтому я подхожу к этому несколько иначе : это для меня лакмус — показатель востребованности читателем данной темы или стиля, не более.

— Творчество, какого азербайджанского автора вызывает у вас особый восторг?

— Восторг у меня вызывает почти все творчество Мирзы Шафи Вазеха. Я даже не могу выделить какое-то одно его стихотворение. А еще мне очень нравится поэзия Низами Гянджеви. Я просто зачитываюсь его произведениями…

123 просмотров